Junge Muslim*innen in Auschwitz – Burak Yilmaz

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit. . 23:37 Min. . Verfügbar bis 26.01.2021. WDR 5.

Wer sich in Duisburg mit Erinnerungskultur und dem Gedenken an den Holocaust beschäftigt, kommt an ihm nicht vorbei: Burak Yilmaz engagiert sich seit Jahren in verschiedenen Projekten gegen Rassismus und Antisemitismus. Moderation: Jürgen Wiebicke

Audio Download .