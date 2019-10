Havannas 500. Geburtstag – Bernhard Hoffmann

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit. . 26:35 Min. . Verfügbar bis 13.10.2020. WDR 5.

Havanna steht für Gelassenheit und weltgeschichtliche Bedeutung, für Verfall und restaurierte Pracht, pralles Kulturleben steht neben Alltagsnöten. Was Kuba-Experten Bert Hoffmann so fasziniert, erzählt er in der Redezeit.

