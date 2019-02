Audio: Der Moskau-Korrespondent - Hermann Krause

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit | 06.02.2019 | Länge: 29:26 Min.

Perestroika, die Geiselnahme von Beslan oder die "orangene Revolution" in Kiew: In seiner Zeit als ARD-Korrespondent hat Hermann Krause Geschichte miterlebt. Von seiner bewegten Laufbahn erzählt er in der Redezeit. | audio