Grätschen gegen Armut – Neven Subotić

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit. . 25:08 Min. . Verfügbar bis 24.04.2021. WDR 5.

Der Verteidiger Neven Subotić, ewiger Publikumsliebling in Dortmund, heute in Diensten von Union Berlin, baut mit seiner Stiftung Brunnen in Äthiopien. Über Fußball und Engagement spricht der Spieler mit Jürgen Wiebicke.

