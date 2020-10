Fußball: eine Liebe in Gefahr? Arnd Zeigler

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit. . 21:45 Min. . Verfügbar bis 06.10.2021. WDR 5.

"Wir erleben im Fußball gerade eine Zeitenwende", sagt Arnd Zeigler. Das liege auch an den coronabedingten Geisterspielen. In der Redezeit erklärt der Autor und Moderator, wie Fans trotz widriger Umstände Spaß am Fußball haben können. Moderation: Achim Schmitz-Forte

