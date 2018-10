Audio: Vom Niederrhein nach New York - Sandra Navidi

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit | 03.10.2018 | Länge: 26:52 Min.

Sie ist eine der renommiertesten Finanzexpertinnen: Sandra Navidi aus Mönchengladbach hat es an die Wall Street in den USA geschafft. In der Redezeit erzählt die Bestsellerautorin, wie sie Aktienmärkte erklärt. | audio