Die unsichtbaren Gastarbeiter aus Korea - Martin Hyun

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit | 10.12.2018 | 24:10 Min.

Vor 55 Jahren wurde ein Anwerbeabkommen geschlossen, das zahlreiche Koreaner in die Bundesrepublik führte. Viele sind geblieben. Der Politikwissenschaftler Martin Hyun berichtet in der Redezeit vom koreanischen Leben in Deutschland.

