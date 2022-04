Die dunklen Seiten des römischen Imperiums – Michael Sommer

Giftmischer, Spione und Kurtisanen: Michael Sommer widmet sich den Skandalen, Intrigen und Abgründen des alten Roms. Der Alt-Historiker erzählt, was heute noch so faszinierend ist an der dunklen Seite des römischen Imperiums. Moderation: Achim Schmitz-Forte

