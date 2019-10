Deutsche Kolonien und Rassismus heute – Bartholomäus Grill

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit. . 25:59 Min. . Verfügbar bis 24.10.2020. WDR 5.

Die Folgen der deutschen Kolonialherrschaft in Afrika, China und in der Südsee sind bis heute spürbar – nicht nur vor Ort. In der Redezeit spricht der Journalist Bartholomäus Grill darüber, wie uns das Denken der Kolonialzeit noch immer prägt. Moderation: Achim Schmitz-Forte

