Audio: Zum Grundeinkommen

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit | 01.02.2019 | Länge: 28:12 Min.

Am 24. Januar erschien "Was würdest du tun?", das Buch von "Mein Grundeinkommen"-Gründer Michael Bohmeyer. Inzwischen haben 250 Leute das Grundeinkommen erhalten, das Bohmeyer per Crowdfunding generiert. Was macht es für einen Unterschied im Leben? | audio