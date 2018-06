Audio: Christian Buttkereit: Die Türkei vor der Wahl

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit | 19.06.2018 | Länge: 23:38 Min.

Am 24. Juni sind Wahlen in der Türkei -wohl die wichtigsten in der jüngeren Geschichte des Landes. Falls Erdogan und die AKP gewinnen, kann er durchregieren. Gast: Christian Buttkereit, ARD-Hörfunkkorrespondent für die Türkei. | audio