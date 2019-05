Audio: Weltmeister der Salonmagie - Marc Weide

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit. . 22:44 Min. . WDR 5.

Der Zauberkünstler Marc Weide wurde im vergangenen Jahr in Südkorea zum "Weltmeister der Zauberkunst" in der Sparte Salonmagie gekürt. In der Redezeit verrät er, was es mit dem "Magischen Zirkel" auf sich hat. Moderation: Achim Schmitz-Forte. | audio