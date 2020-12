Was hat Kirche mit Weihnachten zu tun?

WDR 5 Neugier genügt - Grüße aus der Zukunft. . 02:10 Min. . Verfügbar bis 22.12.2021. WDR 5. Von Tobias Brodowy.

Warum feiern wir eigentlich Weihnachten und was haben der Papst und Jeff Bezos damit zu tun? Und was kann man eigentlich alles zu Weihnacten umtauschen? Antwort die in der Zukunft liegen von Tobias Brodowy.

