Problemlösung Bahnzustieg

WDR 5 Neugier genügt - Grüße aus der Zukunft. . 02:25 Min. . Verfügbar bis 26.01.2023. WDR 5. Von Tobias Brodowy.

Seit der Erfindung des Schienenverkehrs gibt es Probleme beim Ein- und Ausstieg. Genauer gesagt: Es gelingt nicht in den Zug einzusteigen, während zeitgleich andere Fahrgäste aussteigen wollen. Muss das so sein? Tobias Brodowy mit einem Blick in die Zukunft des Schienenverkehrs.

