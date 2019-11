Glück der Zukunft

WDR 5 Neugier genügt - Grüße aus der Zukunft. . 02:25 Min. . Verfügbar bis 05.11.2020. WDR 5. Von Tobias Brodowy.

Die Deutsche Post hat den Glücksatlas 2029 veröffentlicht. Demnach wohnen die glücklichsten Deutschen in der letzten Stadt, in der die Post noch Briefe zustellt. Wo genau das ist und wo das Glück zu Hause ist, ergründet in den Grüßen aus der Zukunft Tobias Brodowy.

