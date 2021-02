Frisuren-Chaos

WDR 5 Neugier genügt - Grüße aus der Zukunft. . 02:21 Min. . Verfügbar bis 23.02.2022. WDR 5. Von Tobias Brodowy.

Auf die Plätze, fertig: Haare schön. So einfach ist das nicht, wenn am 1. März die Friseur-Salons wieder öffnen. Wie sieht die Frisuren-Reihenfolge aus? Wer ist zuerst dran? Die Alten oder die mit den langen Haaren? Bärte vor Dauerwellen? Tobias Brodowy mit einem Blick in die nahe Zukunft.

