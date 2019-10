Die Einheit - gestern, heute und in Zukunft

WDR 5 Neugier genügt - Grüße aus der Zukunft. . 02:11 Min. . Verfügbar bis 30.09.2020. WDR 5. Von Tobias Brodowy.

Die deutsche Einheit: da wächst zusammen, was zusammengehört. In allen Bereichen und auch in Zukunft, fndet jedenfalls WDR-5-Neugier-Reporter Tobias Brodowy.

