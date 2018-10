Audio: Florian Schroeder: Merkeldämmerung

WDR 2 Kabarett | 02.10.2018 | Länge: 03:01 Min.

Revolution in der CDU. Die haben da einen neuen gewählt. Aber wie konnte das passieren, wo alle fest an Kauder glaubten, was bedeutet das für Merkel und die Partei? Betrachtungen von Florian Schroeder. Autor/-en: Florian Schroeder. | audio