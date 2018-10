Wo Eltern Hilfe finden

Audio: Kryonik: Einfrieren für die Zukunft

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche | 01.10.2018 | Länge: 10:26 Min.

Im Sci-Fi-Hörspiel "Der dunkle Wald" lassen sich Menschen in einen Kälteschlaf versetzen, um in der Zukunft wiederbelebt zu werden. Auch in der Realität lassen sich einige für viel Geld aus diesem Grund einfrieren - allerdings erst nach dem Tod, erklärt Martin Winkelheide. | audio