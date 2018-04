Audio: Im Minivan durch Beirut

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche | 21.04.2018 | Länge: 14:44 Min.

Wer nach Beirut reist, kommt nicht vorbei am Spektakel, am furiosen Nachtleben mit seinen Bars und Diskotheken unter offenem Himmel. Dazu gehört aber auch die Zerstörung, die nach Ende des Bürgerkriegs seit 1990 immer noch an den Häusern und der Seele der Menschen haftet. - AutorIn: Jessica Eisermann | audio