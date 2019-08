Audio: Service Hörbuch – Siri Hustvedt: Damals

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 05:48 Min. . WDR 5. Von Renate Naber.

In "Damals" erzählt Siri Hustvedt von ihren Anfängen als Schriftstellerin in New York Ende der 1970er Jahre. Heute ist sie eine der bekanntesten US-amerikanischen Schriftstellerinnen. Renate Naber stellt ihren autobiografisch geprägten Roman vor. | audio