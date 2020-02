Typisch Dänemark wie die Kasse des Vertrauens

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 12:36 Min. . Verfügbar bis 23.02.2021. WDR 5.

In die "Kasse des Vertrauens" legt ein Käufer das Geld für eine Ware in Abwesenheit eines Verkäufers. Schauspielerin Inez Bjørg David hat dänische Wurzeln und spricht mit Julia Schöning darüber, was daran so typisch für Dänemark ist.

