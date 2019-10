Sigourney Weaver wird 70

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 09:53 Min. . Verfügbar bis 07.10.2020. WDR 5.

Ihr Name ist so eng mit der Rolle Ellen Ripley in ALIEN verbunden wie Horst Tappert mit Derrick oder Pierre Brice mit Winnetou. Aber in der New Yorkerin steckt viel mehr als 'nur' eine Action-Ikone. Heute wird Sigourney Weaver 70. Autorin: Andrea Burtz

Audio Download .