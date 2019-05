Audio: Service DVD und Streaming - Naturwunder

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 06:52 Min. . WDR 5. Von Anne Siegel.

Zwei Pinguinwärter, die einander lieben, in "Was uns nicht umbringt" und die Umweltaktivistin Halla in "Gegen den Strom", die einen ganzen Konzern in die Knie zwingen will, sind diesmal die aussergewöhnlichen Protagonisten. | audio