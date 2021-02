Service Hörbuch – Don DeLillo: Die Stille

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 05:54 Min. . Verfügbar bis 05.02.2022. WDR 5.

Im Jahr 2022 fallen in New York und gleichzeitig weltweit der Strom und sämtliche Datennetze aus: "Die Stille", die folgt, wenn die Technik aussetzt, beschreibt der US-amerikanische Schriftsteller Don DeLillo in seinem gleichnamigen Roman. Autorin: Renate Naber

