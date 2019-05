Service Hörbuch - Die Liebe im Ernstfall

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 05:29 Min. . WDR 5.

Die fünf Frauen in Daniela Kriens Roman haben als Jugendliche den Fall der Mauer erlebt. Doch die Erinnerung an die DDR ist nicht so wichtig wie die Beziehungsfragen, auf die alle fünf Frauen eine Antwort suchen."

Audio Download .