Service Hörbuch - Der Junge muss an die Luft

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche | 03.12.2018 | 05:52 Min.

Warum ist ein Mensch eben jener Mensch, der er ist? Die Antwort ist so bekannt wie banal – und immer wieder ungeheuer spannend: Weil das so genannte Leben ihn so geformt hat. Das gilt auch für Hape Kerkeling.

