Service Garten – Erntezeit im Kleingarten

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 05:20 Min. . Verfügbar bis 13.08.2022. WDR 5. Von Gereon Reymann.

Seit über 40 Jahren bauen Elly und Horst Salan in der Kölner Kleingartenanlage 'Flora e. V.' ihr eigenes Gemüse an. Zurzeit gibt es einiges zu tun. Vieles ist reif und kommt vom Beet auf den Teller. Gereon Reymann hat die beiden in ihrem Garten besucht.

