Audio: Am nächsten Tag war er tot - zum 50. Todestag von Martin Luther

WDR 5 Neugier genügt - das Feature | 04.04.2018 | Länge: 20:01 Min.

Am 4.4.1968 wurde Martin Luther King ermordet. In Memphis, Tennessee, lebt die Erinnerung an Martin Luther King in Form eines Bürgerrechtsmuseums weiter. Auch für ehemalige Mitstreiter und junge Leute ist Martin Luther King immer noch ein Fixstern. - AutorIn: Tom Noga | audio