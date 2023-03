Service Essen und Trinken – Schweizer Rahmkuchen "Gateau de Vull

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 06:13 Min. . Verfügbar bis 20.03.2024. WDR 5.

Als Gastgeschenk ist der Gateau de Vully in der Schweiz sehr beliebt. Er kommt zwar bescheiden daher, ist ein einfacher Hefekuchen, sieht auch gar nicht üppig aus – aber er hat es in sich. Wer ihn einmal genossen hat, will ihn immer wieder.

Audio Download .