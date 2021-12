Service Essen und Trinken – Köttbullar

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 06:22 Min. . Verfügbar bis 21.12.2022. WDR 5.

Köttbullar gehören zu den populärsten Gerichten in Schweden. Früher waren die Fleischbällchen in der schwedischen Küche ein Festtagsessen. Selbstgemacht sind sie ein Geschenk an die Lieben und dürfen in Schweden zu Weihnachten nicht fehlen.

