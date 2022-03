Service Essen und Trinken – Gote kocht Lachs, Rettich, Wasabi

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 08:47 Min. . Verfügbar bis 02.03.2023. WDR 5.

An Aschermittwoch ist alles vorbei. Auch wenn sich das Gefühl dieses Jahr nicht so recht einstellen mag. Für die Fastenzeit ist Fisch jedenfalls immer eine gute Idee und in diesem Rezept von Helmut Gote ist es auch was "schlanker". Bis auf die Mayonnaise. Moderation: Elif Şenel

