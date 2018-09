Audio: Sexuelle Belästigung

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche | 21.09.2018 | Länge: 09:28 Min.

"Ist Luisa hier?" Mit dieser Codefrage können sich Frauen an das Personal in Bars und Clubs wenden, wenn sie sich bedrängt fühlen. Die Bonner Wirtin Valeska Kröll beteiligt sich an der bundesweiten Kampagne gegen sexualisierte Gewalt. | audio