Audio: Der Urwald Sababurg

WDR 5 Neugier genügt - das Feature | 21.06.2018 | Länge: 19:13 Min.

Ein richtiger Urwald in Deutschland? Kein Witz, den gibt es wirklich und gar nicht weit von NRW. In Nordhessen liegt an der Grenze zu Ostwestfalen und dem Weserbergland der Urwald Sababurg. - AutorIn: Jane Hoeck | audio