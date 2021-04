Sammeln, sortieren, lagern

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 09:06 Min. . Verfügbar bis 13.04.2022. WDR 5.

Ein Umzug steht an, aber Sachen wegwerfen, geht nicht. Wohin mit den liebgewordenen Teilen? Besonders in Städten sind Räume zum selbst lagern von Gegenständen sehr begehrt. Nadja Bascheck hat sich gefragt, was dort hinter verschlossenen Türen lagert.

Audio Download .