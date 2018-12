Audio: Minimalismus

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche | 17.12.2018 | Länge: 13:40 Min.

Alles, was Roman Israel noch hat, passt in einen Koffer. Den Rest hat er verkauft oder verschenkt. Wie organisiert der Autor von "Minimal ist besser" sein Nomaden-Dasein? Und was sind die Vorteile eines Lebens ohne Ballast? | audio