Audio: Service Essen und Trinken - Sardische Artischocken

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche | 19.02.2019 | Länge: 06:25 Min.

In Sardinien werden besonders viele Artischocken angebaut und in der sardischen Küche spielt das Blütengemüse eine so große Rolle, dass es ein leckeres Gericht gibt, das einfach nur "Artischocke" heißt: Carchofi. | audio