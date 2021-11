Lieferengpässe: Folgen für die Wirtschaft

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 15:26 Min. . Verfügbar bis 30.11.2022. WDR 5.

Überall mangelt es an Bauteilen, Rohstoffen, Nachschub: Wie sind wir in diese Situation gekommen, was sind die Folgen und wie kommen wir da wieder raus? Der Ökonom Niko Paech erklärt im Gespräch mit Ralph Erdenberger, was es für eine wirtschaftlich gesunde und nachhaltige Zukunft braucht.

