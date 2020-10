Leihen statt kaufen

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 09:38 Min. . Verfügbar bis 14.10.2021. WDR 5.

Fondue-Topf, Akkubohrer, Reiserucksack: Viele Dinge liegen mehr im Keller herum, als dass wir sie wirklich benutzen. Sich gegenseitig Geräte auszuleihen ist eine Möglichkeit, dem Problem beizukommen. So zum Beispiel in der Leihothek in Münster, der "Bibliothek der Dinge", berichtet Claudia Maschner.

Audio Download .