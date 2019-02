Karnevalskostüm: Wer geht als was warum?

Audio: Notstand der Jugendämter

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche | 27.02.2019 | Länge: 15:23 Min.

Nach den Vorfällen in Lügde stellt sich die Frage, warum jahrelanger Missbrauch unentdeckt bleiben konnte. Werner Fiedler, fast sein ganzes Berufsleben in der Jugendhilfe, weiß wo es hakt – und was besser gemacht werden müsste. | audio