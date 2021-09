Gebraucht geht auch – Mode-Trend Second Hand

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 09:24 Min. . Verfügbar bis 13.09.2022. WDR 5. Von Nadja Baschek.

Günstige Kleidung gibt es in deutschen Innenstädten im Überfluss. Nachhaltig ist sie selten. Deshalb greifen gerade jüngere Menschen wieder häufiger zu gebrauchter Kleidung. Nadja Bascheck hat den Händler Tarik El-Aissari in seinem kleinen Second-Hand-Laden in Köln getroffen.

