FOMO - Die Angst, was zu verpassen

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 08:44 Min. . Verfügbar bis 26.07.2022. WDR 5.

"Fear Of Missing Out", kurz FOMO, beschreibt im sozialen Kontext die Angst, nicht dabei zu sein und den Anschluss an Freunde und enge Vertraute zu verlieren. Autor Martin Brandt schildert das Phänomen und spricht mit Betroffenen und einem Experten.

