Europa-Frust und -Lust in Frankreich

Audio: CUBE - junge Leute und Europa

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 12:17 Min. . WDR 5.

Junge Menschen fühlen sich von der Politik oft zu wenig gehört. "CUBE. Your Take on Europe" will das ändern. Bahar Mahzari ist eine der Gründerinnen und erzählt, wie sie junge Menschen für Europa und für politisches Engagement begeistert. | audio