Dokumentarfilm "Shiny_Flakes" auf Netflix

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 14:52 Min. . Verfügbar bis 09.09.2022. WDR 5.

Auf Netflix ist derzeit der deutsche Dokumentarfilm "Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord" zu sehen. Der Kriminalfall war Inspiration für die Netflix-Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)". Anja Backhaus spricht mit der Regisseurin und Autorin Eva Müller.

Audio Download .