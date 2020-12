Ausbildung zum Corona-Tester

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 10:07 Min. . Verfügbar bis 04.12.2021. WDR 5. Von Daniel Schlipf.

Daniel Schlipf hat sich einen Tag lang von medizinischem Fachpersonal im Kreis Steinfurt zum Corona-Tester ausbilden lassen, Wie das abläuft, wo die Fallstricke liegen und was er am Ende dabei gelernt hat, erzählt er in seiner Reportage.

