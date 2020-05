Alles Banane

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 09:22 Min. . Verfügbar bis 13.05.2021. WDR 5.

In keinem anderem europäischen Land werden so viele Bananen verputzt wie in Deutschland. Ein Leben ohne Banane? – für die meisten unvorstellbar. Jane Höck über ein Stück, das auch jenseits der Essgewohnheiten zum Kult geworden ist.

