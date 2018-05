Zwei Welten? - Jugendliche in Bad Godesberg

WDR 5 Neugier genügt - das Feature | 23.05.2018 | 18:25 Min.

Die Tage sind wieder länger und wärmer. Für die Polizei in Bad Godesberg bedeutet das wieder mehr Arbeit. Denn in der Innenstadt sind in den letzten Jahren immer wieder Jugendliche aufeinander geknallt. - AutorIn: Stephan Kern

Audio Download .