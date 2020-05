Zurück in die Schule

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 20:48 Min. . Verfügbar bis 13.05.2021. WDR 5. Von Daniel Schlipf.

Seit dieser Woche dürfen wieder mehr Schüler in die Schulen und auch Abiturprüfungen finden statt – mit vielen Einschränkungen. Daniel Schlipf hat sich am Gymnasium in Nümbrecht umgeschaut.

