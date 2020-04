Zimmerreisen – die andere Art des Reisens

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 18:34 Min. . Verfügbar bis 16.04.2021. WDR 5. Von Andi Ueding.

Lange werden wir in Zeiten von Corona nicht reisen können. Aber Reisen bildet, vor allem das Bewusstsein, am Ende finden wir vielleicht zu uns selbst. Warum verlegen wir das Reisen also jetzt nicht in die Phantasie? Autor: Andi Ueding

