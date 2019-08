Audio: "Wir lesen keine Strandlektüre"

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 20:11 Min. . WDR 5. Von Eva Wolk.

Zwischen 500.000 und 700.000 Leseratten treffen sich regelmäßig in Gruppen von etwa zehn Leuten, um über Bücher zu sprechen. So viele Lese- und Literaturkreise gibt es in Deutschland. Eva Wolk hat sich in der Szene umgeschaut. | audio